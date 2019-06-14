СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-14T12:46:18+03:00

По пути из Омска в Краснодар пассажир украл из самолета спасательный жилет Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Мужчина летел из Омска в Краснодар. Когда самолет приземлился в Краснодаре, а все пассажиры покинули воздушное судно, стюард заметил пропажу – под одним из пассажирских сидений не хватало аварийно-спасательного жилета. О пропаже стюард заявил в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции Краснодара по горячим следам был задержан 34-летний пассажир самолета, у которого в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят исчезнувший жилет. Мужчина сразу признался в содеянном, - рассказали в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Сейчас на пассажира завели уголовное дело по статье «Кража». Зачем ему понадобился жилет из самолет, пассажир оперативникам не пояснил.

ИСТОЧНИК KP.RU