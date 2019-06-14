Омские зэки участвовали в конкурсах с воздушными шариками и эстафете «Веселый кенгуру»

СЕГОДНЯ 11:20 2019-06-14T11:20:59+03:00

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Сразу в трех омских колониях – №№ 3, 4 и 7 – прошли «Веселые старты». Часть заключенных участвовали в празднике в качестве болельщиков, остальных разделили на две команды, по 10 человек в каждой, сообщает пресс-служба областного УФСИН.

Заключенные ИК-3 участвовали в конкурсах с мячом, скакалками и даже воздушными шариками. Завершился праздник спорта перетягиванием каната. По итогам соревнований победила сборная команда осужденных отряда № 2.

Фото: 55.fsin.su

В ИК-4 соревновались в эстафете со следующими этапами: бег, бег с препятствиями, хождением на ходулях, жонглирование мячом.

В ИК-7 команды мерились силами подтягивании, жиме на брусьях, висе на перекладине, отжимании. Кроме того участникам необходимо было пройти с завязанными глазами через препятствия и поучаствовать в эстафете «Веселый кенгуру». Победу одержали любители спорта отряда № 5, второе место участники отряда № 4 и замкнули тройку призеров осужденные отряда № 6.

ИСТОЧНИК KP.RU