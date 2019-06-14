2019-06-14T10:50:46+03:00
Общество

На Троицу в центре Омска пройдут народные гуляния

Они запланированы на 16 июня
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Праздник пройдет в Омской крепости.Праздник пройдет в Омской крепости.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В воскресенье, 16 июня, омичей зовут на народные гуляния в часть Троицы. Праздник состоится в воскресенье, 16 июня с 13.00 до 19.00 в историко-культурном комплексе «Омская крепость» (ул. Партизанская, 5А).

в программе мероприятий – выступления фольклорных коллективов, ярмарка мастеров-ремесленников, традиционные угощения, мастер-классы, хороводы, игры и народные забавы.

На площадке «Девичий хутор» гости смогут обменяться плетеными веночками, взявшись за руки перепрыгнуть через стожок и поучаствовать в других обрядах. В «Городке радости» придумали всевозможные интерактивные игры для детей разных возрастов. Любителям спорта придется по душе площадка «Поселок молодецких забав».

Также в «Омской крепости» развернутся интерактивные площадки «Торгово-ремесленный посад», «Хороводная», «Хоровая», «Мастерская добрых дел» и другие. Кроме того, там установят фотозоны, оформленные в фольклорном стиле, а на главной сцене пройдет фестиваль-конкурс «Березкины именины».

– Фольклорный народный праздник «Троицкие гулянья!» – это замечательный повод еще раз вернуться к исторической памяти и истокам народного творчества, возможность вспомнить о своих духовных корнях и прикоснуться к многообразию жанров народного творчества. Приглашаем всех горожан 16 июня в Омскую крепость на грандиозный праздник, который нельзя пропустить, – отметила начальник отдела департамента культуры омской мэрии Майя Карымова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На омича, угнавшего розовый велосипед для своей девушки, завели дело
Омские зэки участвовали в конкурсах с воздушными шариками и эстафете «Веселый кенгуру»
В центре Омска дорожники неправильно нанесли разметку
За перевод 30 миллионов в Китай омичу грозит 5 лет колонии
Омские пожарные спасли из горящего дома человека
Голосовой ассистент не пропустит ни одного клиента!
В омской кулинарии появились булочки «МетроШиш»
Минутка милоты: В Большереченском зоопарке родился очаровательный олененок
Пропавшего школьника из Омска нашли в торговом центре
Tele2 настроит бизнесу SMS-рассылки с помощью big data*
17 и 18 июня в центре Омска испытают трубопроводы на прочность
Молодой омич насмерть забил мужчину, к которому ушла его бывшая девушка
Глава омского Следкома приедет в Большеречье и Тару для личного приема граждан