На Троицу в центре Омска пройдут народные гуляния

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-14T10:50:46+03:00

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В воскресенье, 16 июня, омичей зовут на народные гуляния в часть Троицы. Праздник состоится в воскресенье, 16 июня с 13.00 до 19.00 в историко-культурном комплексе «Омская крепость» (ул. Партизанская, 5А).

в программе мероприятий – выступления фольклорных коллективов, ярмарка мастеров-ремесленников, традиционные угощения, мастер-классы, хороводы, игры и народные забавы.

На площадке «Девичий хутор» гости смогут обменяться плетеными веночками, взявшись за руки перепрыгнуть через стожок и поучаствовать в других обрядах. В «Городке радости» придумали всевозможные интерактивные игры для детей разных возрастов. Любителям спорта придется по душе площадка «Поселок молодецких забав».

Также в «Омской крепости» развернутся интерактивные площадки «Торгово-ремесленный посад», «Хороводная», «Хоровая», «Мастерская добрых дел» и другие. Кроме того, там установят фотозоны, оформленные в фольклорном стиле, а на главной сцене пройдет фестиваль-конкурс «Березкины именины».

– Фольклорный народный праздник «Троицкие гулянья!» – это замечательный повод еще раз вернуться к исторической памяти и истокам народного творчества, возможность вспомнить о своих духовных корнях и прикоснуться к многообразию жанров народного творчества. Приглашаем всех горожан 16 июня в Омскую крепость на грандиозный праздник, который нельзя пропустить, – отметила начальник отдела департамента культуры омской мэрии Майя Карымова.

ИСТОЧНИК KP.RU