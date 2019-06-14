За перевод 30 миллионов в Китай омичу грозит 5 лет колонии

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-14T10:04:03+03:00

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Омича, который проводил незаконные операции по переводу денег за рубеж, поймали омские таможенники совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии. Мужчина вывел деньги в Китай.

- Установлено, что для проведения незаконной валютной операции была создана организация, зарегистрированная на подставное лицо, - рассказал заместитель начальника Омской таможни Александр Максимов. - По поддельному контракту, предъявленному в один из банков города Омска, из Российской Федерации в адрес иностранной компании были перечислены денежные средства в сумме 486 250 долларов США, что по курсу ЦБ России на дату совершения валютной операции составляет более 30 миллионов рублей.

На омича завели уголовное дело за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере. При обысках у него и его сообщников полицейские изъяли множество печатей российских и иностранных организаций, банковские карты и различные договоры. По статье омичу может грозить крупный штраф и 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU