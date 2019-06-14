Омские пожарные спасли из горящего дома человека
Его состояние оценивают как удовлетворительное
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
Изменить размер текста:
Серьезный пожар произошел сегодня, 14 июня, в Октябрьском округе. На улице Декабристов, 48 загорелось нежилое одноэтажное строение.
– Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 12.02, – рассказали в пресс-службе областного МЧС. – На месте работают пять единиц техники и 23 человека,одно звено газодымозащитной службы. Огонь удалось локализовать в 12.27.
Также известно, что в момент ЧП в здании находился человек. Пожарным удалось его спасти. Сообщается, что сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU