2019-06-14T09:58:31+03:00
Происшествия

Омские пожарные спасли из горящего дома человека

Его состояние оценивают как удовлетворительное
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
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Серьезный пожар произошел сегодня, 14 июня, в Октябрьском округе. На улице Декабристов, 48 загорелось нежилое одноэтажное строение.

– Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 12.02, – рассказали в пресс-службе областного МЧС. – На месте работают пять единиц техники и 23 человека,одно звено газодымозащитной службы. Огонь удалось локализовать в 12.27.

Также известно, что в момент ЧП в здании находился человек. Пожарным удалось его спасти. Сообщается, что сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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