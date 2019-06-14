2019-06-14T09:40:58+03:00
Дом. Семья

Минутка милоты: В Большереченском зоопарке родился очаровательный олененок

Малыш оказался ужасно любопытным и уже смело подходит к людям [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: Наталья БОЛОТОВАФото: Наталья БОЛОТОВА
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В Большереченском зоопарке очередное пополнение. У пары уссурийских оленей Юлиана и Маруси родился малыш. Имя детенышу придумают после того, как станет понятно, кто это, – самец или самочка.

– Олененок появился на свет меньше недели тому назад и почти сразу встал на ножки, – рассказала начальник методического отдела Большереченского зоопарка Наталья Болотова. – Он оказался очень любознательным. Когда к вольеру подходят один-два человека, малыш к ним приближается и с интересом рассматривает. Людей он совсем не боится. Но когда поблизости собирается толпа, мама уводит олененка подальше.

Пока большереченский Бэмби питается исключительно материнским молоком и живет в одном вольере вместе со своей большой семьей – родителями и старшим братом, родившимся в прошлом году.

В Большереченском зоопарке родился олененок.Видео: Наталья БОЛОТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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