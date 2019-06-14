2019-06-14T09:33:48+03:00
Общество

Пропавшего школьника из Омска нашли в торговом центре

Это его не первый уход из дома
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пропавшего школьника из Омска нашли в торговом центреПропавшего школьника из Омска нашли в торговом центреФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Подросток ушел из дома по улице 5-я Линия в Октябрьском округе 11 июня. Однако найти его удалось только спустя два дня. Шелков Лука не выходил на связь с родственниками, поэтому они обратились в полицию.

Несколько дней полицейские устанавливали круг общения Луки, опрашивали его друзей и знакомых. Найти школьника удалось накануне вечером. Его заметили в одном из торговых комплексов в Советском округе.

- Установлено, что противоправных действий в отношении подростка не совершено. Инспектор по делам несовершеннолетних провел с ним профилактическую беседу об опасности и недопустимости самовольных уходов из дома. Молодой человек передан законным представителям, - сообщили в полиции.

Известно, что мальчик уже уходил из дома – полиция искала его примерно шесть лет назад. Тогда ориентировки также были распространены по всем соцсетям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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