2019-06-14T08:13:39+03:00
Общество

Молодой омич насмерть забил мужчину, к которому ушла его бывшая девушка

Он уже признал свою вину
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Обвиняемый нанес сопернику множество ударов ножом.Обвиняемый нанес сопернику множество ударов ножом.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Убийство на почве ревности произошло в Ленинском округе. В этом преступлении обвиняют 22-летнего местного жителя.

– Органами предварительного расследования установлено, что в ночь на 2 апреля 2019 года фигурант уголовного дела, проникнув в состоянии алкогольного опьянения в квартиру по улице 6-й Ленинградской, из чувства ревности нанес 21-летнему молодому человеку своей бывшей сожительницы множество ударов ножом в область головы, туловища и конечностей, от которых последний скончался на месте происшествия, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Молодой человек уже признался в преступлении. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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