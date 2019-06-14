Глава омского Следкома приедет в Большеречье и Тару для личного приема граждан
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области полковник юстиции Владислав Витальевич Бражников 17 июня 2019 года проведет выездной личный прием граждан в Большереченском и Тарском межрайонных следственных отделах следственного управления.
В Большереченском межрайонном следственном отделе личный прием граждан состоится 17 июня в 10.00 по адресу: р. п. Большеречье, ул. 50 лет ВЛКСМ, 7. В Тарском межрайонном следственном отделе – 17 июня в 14.00 по адресу: г. Тара, ул. Советская, 32.
На личный прием к и.о. руководителя следственного управления могут обратиться все желающие, предварительная запись по телефону: (3812) 395-570.
ИСТОЧНИК KP.RU