Глава омского Следкома приедет в Большеречье и Тару для личного приема граждан

СЕГОДНЯ 07:52 2019-06-14T07:52:48+03:00

На личный прием к и.о. руководителя следственного управления могут обратиться все желающие, предварительная запись по телефону: (3812) 395-570. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области полковник юстиции Владислав Витальевич Бражников 17 июня 2019 года проведет выездной личный прием граждан в Большереченском и Тарском межрайонных следственных отделах следственного управления.

В Большереченском межрайонном следственном отделе личный прием граждан состоится 17 июня в 10.00 по адресу: р. п. Большеречье, ул. 50 лет ВЛКСМ, 7. В Тарском межрайонном следственном отделе – 17 июня в 14.00 по адресу: г. Тара, ул. Советская, 32.

На личный прием к и.о. руководителя следственного управления могут обратиться все желающие, предварительная запись по телефону: (3812) 395-570.

ИСТОЧНИК KP.RU