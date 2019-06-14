В Омске фирма-однодневка обналичила 1,2 млн рублей, выделенные на капремонт

СЕГОДНЯ 07:07 2019-06-14T07:07:03+03:00

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Областная прокуратура сообщает о том, что в Омске выявили фирму-однодневку, проводившую сомнительные финансовые операции при проведении капремонта жилых домов.

По информации ведомства, речь идет о неком ООО «Рич». Компанию зарегистрировали в налоговой инспекции в августе 2018 года, а осенью она должна была приступить к проведению капремонта на одном из домов. На счет поступило 1,2 миллиона рублей, но вместо этого бизнесмены обналичили сумму.

Позднее силовики вышли на учредителя и руководителя - жителя Ленинского округа - и выяснилось, что это подсадная утка.

- Мужчина пояснил, что зарегистрировал фирму на свое имя за обещанное денежное вознаграждение от неустановленных лиц, ему также не известно о том, ведется ли финансово-хозяйственная деятельность образованного юридического лица, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура направила материалы проверки в правоохранительные органы, и полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное использование документов для образования юридического лица".

- В настоящее время ведется предварительное расследование, в ходе которого следственными органами будут устанавливаться обстоятельства, повлиявшие на совершение действий по обналичиванию денежных средств, - добавили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU