Омичи установили рекорд по перетягиванию танков

СЕГОДНЯ 07:06 2019-06-14T07:20:44+03:00

Это произошло на открытии самого большого в стране вододрома

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Представители Омского автобронетанкового института установили рекорд по перетягиванию танков. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-80 протащила за собой колонну из семи боевых машин, каждая из которых весит 45 тонн.

– Семь танков Т-80 были последовательно зацеплены друг за друга парой гибких тросов. Установлен новый рекорд ВС РФ по одновременному буксированию одной гусеничной машиной 315 тонн, – сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Рекорд был зафиксирован в присутствии замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Торжественный запуск искусственного вододрома приурочили к выпускному для офицеров.

– Открытый на территории института вододром позволяет курсантам отрабатывать ряд уникальных операций, включая эвакуацию из затопленной машины, – рассказал Дмитрий Булгаков. – Глубина водоема в 5 метров, а также площадь почти 8,5 тысяч квадратных метров позволят выполнять сразу несколько упражнений как на воде, так и под водой. Будущие офицеры смогут проводить тренировки по преодолению водных преград на танках и БМП, а также по спасению экипажей при нештатных ситуациях.

Новый вододром тоже «рекордсмен» – сейчас он самый большой в России.

ИСТОЧНИК KP.RU