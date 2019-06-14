Омск возглавил десятку регионов с самыми дорогими квартирами

СЕГОДНЯ 05:59 2019-06-14T07:09:07+03:00

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Интернет-портал недвижимости ЦИАН сравнил цены квартир на вторичном рынке в Сибирском федеральном округе и составил рейтинг регионов по стоимости жилья. Для объективности рейтингов его составители рассматривали только квадраты с отделкой в многоэтажках, уже введенных в эксплуатацию.

Примечательно, что самую дорогую квартиру в Сибирском федеральном округе нашли именно в Омской области. В нашем городе за 175 миллионов продают трехуровневый пентхаус на Иртышской набережной. Их площадь составляет 450 квадратных метров, на которых размещаются кабинет с камином, зимний сад, винотека, домашний кинозал, барбекю на террасе и даже свой собственный лифт. На втором месте рейтинга оказался Новосибирск, на третьем - Красноярск. За ними следуют Иркутск, Томск, Барнаул, Кемерово, Абакан. На последних строчках рейтинга - Горно-Алтайск и Кызыл. В последнем субъекте самая дорогая вторичка стоит 6,7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU