2019-06-14T05:40:17+03:00
Происшествия

Под Петербургом убита жена экс-вратаря «Авангарда» Максима Соколова

К преступлению может быть причастен сын
Анна МИКУЛА
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Максим Соколов с женой Ириной.Максим Соколов с женой Ириной.Фото: vk.com
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Трагедия случилась в семье легендарного вратаря омского «Авангарда» Максима Соколова. В четверг, 13 июня, в коттедже поселка Романовка Всеволожского района Ленобласти соседи обнаружили тело его супруги Ирины, а рядом лежал старший сын Максим, истекающий кровью.

А дальше версии происшедшего, указанные в СМИ, разнятся. Изначально появилась информация, что к преступлению может быть причастен как раз 18-летний Максим. Якобы, он напал на мать с ножом на глазах у младшего брата Арсения. Тот выхватил нож и дважды ударил в грудь Максима.

Но следствие нашло нестыковки в этой версии. По другим данным, с матерью и братом мог расправиться как раз Арсений.

Следственный комитет уже начал проверку по факту случившегося. Напомним, Максим Соколов-старший играл за «Авангард» с 2002 года по 2005 год, а также в 2007 году. В 2003 году он стал чемпионом страны вместе с омским клубом.

Сейчас Соколов тренирует команду СКА-1946, где выступает и его сын Максим. В 2018 году Соколова прочили на место главного наставника омского «Авангарда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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