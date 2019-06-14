2019-06-14T05:28:48+03:00
Общество

В Омске начали ремонтировать улицу Завертяева

Дорожники укладывают там новый асфальт
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске начали ремонтировать улицу ЗавертяеваВ Омске начали ремонтировать улицу ЗавертяеваФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Многострадальная улица вызывает множество нареканий среди омичей. Масштабный ремонт там начали после жалоб на огромные ямы на дороге. Накануне вечером дорожники приступили к аварийно-восстановительному ремонту дороги на улице Завертяева - от путепровода на улице 21-й Амурской в направлении микрорайона Первокирпичный.

- Здесь проводится аварийно-восстановительный ремонт с полным перекрытием этого участка, — рассказал начальник дорожной службы транспортного участка «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Олег Колотов. — Площадь ремонтируемой зоны составляет 17 тысяч квадратных метров. В таком объем изначально ремонт здесь запланирован не был. В работах задействуется асфальтоукладчик, 9 самосвалов и бригада из 6-ти дорожных рабочих. При благоприятных погодных условиях ремонт этого участка планируем завершить в течение 4-х дней.

Напомним, до этого улицу ремонтировали дважды, однако это был лишь аварийно-восстановительный ремонт. Сейчас же там полностью заменят дорожное полотно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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