В Омске троллейбус снес клумбы и оборвал провода

СЕГОДНЯ 14:54 2019-06-13T14:54:57+03:00

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Об аварии на остановке «ПО Полет» сообщили очевидцы в социальных сетях. Все произошло сегодня утром, водитель троллейбуса по какой-то причине выехал прямо на тротуар. При этом он оборвал провода и снес несколько цветочных клумб.

- Сегодня на остановке «Полет» троллейбус вылетел с дороги. Протаранил клумбы. Провода оборваны, - написал омич в соцсетях.

Почему произошла авария можно только догадываться. В комментариях к записи омичи отметили, что троллейбусы всегда ездят очень аккуратно. По всей видимости, водитель этого троллейбуса объезжал какое-то препятствие, поэтому ему пришлось съехать на тротуар. Неизвестно, пострадал ли в аварии кто-то из пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU