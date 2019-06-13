2019-06-13T14:22:15+03:00
Общество

В омских магазинах лук и свекла подорожали на 60%

А помидоры и огурцы - подешевели
Ксения УГЛАНОВА
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Яблоки, лимоны и виноград подорожали на 12-16 процентовЯблоки, лимоны и виноград подорожали на 12-16 процентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Омскстат опубликовал данные о том, как изменились цены на продукты в регионе в прошлом месяце. По данным ведомства, в целом прирост цен на товары и услуги в мае составил 0,3 процента, причем на продовольственные товары - на 0,6. Это объясняется тем, что плодоовощная продукция наиболее подвержена сезонным колебаниям. По данным Омскстата, в мае цены на лук и свеклу выросли в среднем на 60 процентов, морковь – на 32 процента, картофель – на 21 процент, чеснок – на 12. Изменилась в большую сторону стоимость фруктов: лимоны, яблоки и виноград подорожали на 12-16 процентов.

- Впервые с начала года, после длительного повышения цен, подешевела свежая белокочанная капуста (на 2,5%), а также значительно снизились цены на свежие помидоры (на 29,5%), - сообщили в ведомстве. - Огурцы в конце мая можно было приобрести на 10,1 процента дешевле, чем в апреле.

Больше омичи стали платить за мясо, подсолнечное масло, маргарин, пшеничную муку, отдельные виды круп, чай. Цены на эти категории продовольственных товаров прибавили в среднем от 1,3 до 5,2 процентов. В мае подешевели на 9 процентов куриные яйца, сахар - на 5,6% и гречневая крупа на 4,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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