В Омской области прогнозируют заморозки до -5

СЕГОДНЯ 14:16 2019-06-13T14:16:23+03:00

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После нескольких дней настоящего лета в Омскую область придут настоящие заморозки. Спасатели уже предупредили омичей о резком похолодании.

- С 14 по 16 июня местами по Омской области ожидаются заморозки на почве до 0…-5 градусов. Защитите свои сельскохозяйственные растения, - говорится в смс-сообщении, которое пришло сегодня на телефоны омичей.

В ближайшие дни на территории Омской области ожидаются дожди, сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Резко похолодает уже завтра, 14 июня. В Омске днем ожидается не выше 14 градусов тепла, в субботу днем прогнозируют не выше 15 градусов тепла. Ночью температура воздуха в эти дни существенно ниже, около +3..+8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU