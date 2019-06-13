2019-06-13T13:54:32+03:00
Общество

В Омске снова запустили прямые автобусы в Боровое

Они будут ходить ежедневно
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: pikabu.ruФото: pikabu.ru
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Из Омска с 20 июня снова начнут ходить автобусы до курорта Боровое, который находится в Казахстане. Боровое – популярное место отдыха у омичей и соседних регионов, поэтому прямые автобусные маршруты в летний период востребованы у омичей.

- Уважаемые пассажиры! С 20 июня 2019 года возобновляется обслуживание маршрута «Омск – Боровое», отправление осуществляется от Омского автовокзала в 22:10 ежедневно, - сообщили в пресс-службе омского автовокзала.

Теперь омичи смогут добраться прямиком до места отдыха без пересадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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