Омичи стали чаще болеть коклюшем и чесоткой

СЕГОДНЯ 13:42 2019-06-13T13:42:18+03:00

В этом году не регистрировались случаи заболевания брюшным тифом, дизентерией, дифтерией, полиомиелитом, столбняком, корью, краснухой и малярией. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

А вот гепатитом В и скарлатиной - реже

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Областное управление Роспотребнадзора опубликовало данные о заболеваемости инфекциями в регионе за январь - май этого года. По данным ведомства, за пять месяцев в Прииртышье зарегистрировали 223 тысяч случаев инфекционных заболеваний.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года жители региона стали в 1,5 раза реже болеть сальмонеллезом. Число зарегистрированных случаев скарлатины снизилось в 2 раза, менингококковой инфекцией - в 2,7 раза, хроническим вирусным гепатитом В – в 1,8 раза, а вирусным гепатитом В – в 4,6 раза.

- Отмечен рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями норовирусной этиологии,острым вирусным гепатитом А, коклюшем, эпидпаротитом,чесоткой, описторхозом, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Омской области.

В этом году не регистрировались случаи заболевания брюшным тифом, дизентерией, дифтерией, полиомиелитом, столбняком, корью, краснухой и малярией.

С января по май уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в области составил 9 960 на 100 тысяч населения. Получается, что переболел простудой этой зимой и весной каждый десятый омич - и это только те, кто обратился к врачам за помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU