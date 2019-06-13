Омич убил пенсионера из-за сигареты

СЕГОДНЯ 13:36 2019-06-13T13:36:32+03:00

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Молодой омич поругался с родителями и ушел из дома. Ему некуда было идти и он отправился в заброшенный частный дом на улице Пацаева. Там же проживали несколько мужчин без определенного места жительства. Вместе они какое-то время распивали спиртные напитки. Через несколько дней к ним присоединился 65-летний постоялец социально-реабилитационного центра. Знакомый омича попросил у гостя сигарету, но тот пожадничал и не стал угощать его.

- Знакомый, разбудив подозреваемого, пожаловался на гостя, и тогда подозреваемый жестоко избил пожилого мужчину, причинив телесные повреждения, от которых мужчина к утру скончался. Через несколько дней подозреваемый с другими мужчинами без определенного места жительства закопали тело во дворе дома и никому не рассказывал о случившемся, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Следователям про омича, забившего до смерти пенсионера, рассказал один из копавших могилу бездомных, когда его задержали за грабеж. Сейчас на 23-летнего молодого человека завели уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU