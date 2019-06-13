Омич, ремонтировавший квартиру, вынес оттуда все ценное и поджег ее

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-13T13:00:24+03:00

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Омич, ремонтировавший квартиру, заметил там много ценностей. Поэтому он и сделал себе дубликат ключей. Закончив ремонт, он решил вернуться туда. Мужчина вынес из квартиры деньги и украшения на общую сумму больше 250 тысяч рублей. После этого, чтобы замести следы, преступник решил устроить в квартире пожар.

Однако ухищрения омича не сработали. Следователи вычислили грабителя и завели на него уголовное дело по статье «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину». Как рассказали в пресс-службе Ленинского суда, сейчас мужчину заключили под стражу на время расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU