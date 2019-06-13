2019-06-13T11:39:41+03:00
Общество

Омичка потеряла 2-летнего ребенка во время праздничных гуляний

Мальчика помогли найти росгвардейцы
Анна МИКУЛА
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Потерявшегося ребенка смогли оперативно найти.Потерявшегося ребенка смогли оперативно найти.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Едва не обернулся серьезными неприятностями инцидент, происшедший во время празднования Дня России. 35-летняя омичка пошла на праздничные гулянья со своим 2-летним сыном. Женщина ненадолго отвлеклась и потеряла малыша в толпе. Она сразу же обратилась за помощью к правоохранителям.

– Незамедлительно информация с описанием одежды и внешности мальчика была передана по радиоэфиру всем несущим службу сотрудникам. К счастью, уже через минуту поступила информация от бойцов вневедомственной охраны, стоявших на посту в нижней части Любинского проспекта, которые увидели женщину с разыскиваемым ребенком, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – Неравнодушная омичка обратила внимание на малолетнего ребенка без взрослых и пыталась расспросами помочь ему.

Найденного мальчика привели к маме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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