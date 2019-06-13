СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-13T11:38:00+03:00

Омич с ножом напал на своего приятеля из-за денег Фото: Росгвардия по Омской области

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Все произошло в поселке Таврическое в Омской области. Случайный прохожий заметил двух мужчин, которые громко выясняли отношения. Когда один из двух приятелей достал нож, очевидец позвонил в полицию.

- Группа задержания обнаружила в безлюдном месте припаркованные автомобили, рядом с которыми находились двое местных жителей. У одного из них имелись телесные повреждения в виде кровоподтека на лице. На машине другого было повреждено зеркало, имелись вмятины двери со стороны водителя, множественные царапины, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардейцам стало известно, что конфликт у двух друзей возник из-за денег. Один из мужчин занимался перевозкой грузов, а у второго были грузовые машины, которые он давал в аренду. По всей видимости, кто-то из них не доплатил нужную сумму. Мужчину, угрожавшему другому ножом, доставили в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU