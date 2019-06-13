2019-06-13T11:38:00+03:00
Общество

Омич с ножом напал на своего приятеля из-за денег

Он также повредил его машину
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омич с ножом напал на своего приятеля из-за денегОмич с ножом напал на своего приятеля из-за денегФото: Росгвардия по Омской области
Изменить размер текста:

Все произошло в поселке Таврическое в Омской области. Случайный прохожий заметил двух мужчин, которые громко выясняли отношения. Когда один из двух приятелей достал нож, очевидец позвонил в полицию.

- Группа задержания обнаружила в безлюдном месте припаркованные автомобили, рядом с которыми находились двое местных жителей. У одного из них имелись телесные повреждения в виде кровоподтека на лице. На машине другого было повреждено зеркало, имелись вмятины двери со стороны водителя, множественные царапины, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардейцам стало известно, что конфликт у двух друзей возник из-за денег. Один из мужчин занимался перевозкой грузов, а у второго были грузовые машины, которые он давал в аренду. По всей видимости, кто-то из них не доплатил нужную сумму. Мужчину, угрожавшему другому ножом, доставили в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школьник из Омска решил покатать одноклассниц на угнанной машине и перевернулся
На Иртыше поймали пьяного водителя катера
Омичка потеряла 2-летнего ребенка во время праздничных гуляний
Омичи пожаловались, что их детей выгоняют из спортшколы из-за конфликта тренера и руководства
Омские школьницы воровали велосипеды, чтобы расплатиться за разбитый смартфон
Внешнеторговый оборот Омской области в 2018 году превысил 1 млрд долларов
Следком: пропавший после похода в бар "Доски" омский студент утонул
Омичкам, устроившим акробатические трюки посреди оживленной трассы, грозит штраф
Рост объема инвестиций в Омской области достиг максимальных 10%
В 2018 году омским семьям с детьми выплатили пособия на сумму 3 млрд рублей
Омская область вошла в топ-15 регионов по уровню расходов на соцподдержку населения
В «Авангард» прочат молодого игрока из НХЛ
Tele2 запустила выгодный тариф для интернета вещей
В Омске беременная женщина зарезала собутыльника ножом
Тепловые сети омских Нефтяников проверят на прочность
Жители частного сектора в Омске жалуются, что вместо ухоженного газона под окнами ставят мусорку
В Омске легковушка влетела в трактор
В Омске трамвай сошел с рельсов и выехал на тротуар
В Омск приедет петербургский «Театр на Васильевском»
В Омске «бизнесмен» украл у пенсионера 230 тысяч, оставив взамен «билеты банка приколов»
Из-за пожара в лесничестве Омской области горело деревьев на 4,5 млн