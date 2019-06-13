2019-06-13T11:24:51+03:00
Общество

Омичи пожаловались, что их детей выгоняют из спортшколы из-за конфликта тренера и руководства

Наставника ребятишек даже безуспешно пытались обвинить в насилии над ними и в итоге просто уволили
Анна МИКУЛА
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Судя по всему конфликт между тренером спортшколы имени Пушницы Мухтаном Султановым и замдиректора клуба Вадимом Дубинецким тянулся уже какое-то время. В итоге преподавателя дзюдо и самбо уволили, а на двери клуба повесили замок. Родители юных спортсменов встали на защиту тренера. О ситуации рассказала мама одного из подростков, занимающихся в секции, журналист Наталья Граф.

– По словам родителей, между тренером Султановым и замдиректора клуба Дубинецким произошел конфликт. Ребятишки были вынуждены тренироваться в маленьком зале, практически вповалку. Места нет, а желающих очень много. Ведь секция абсолютно бесплатная, – рассказывает Наталья Граф. – На остальных площадях размещается организация Центр борьбы - клуб Динамо, где учредителями выступают Валерий Дубинецкий и его сын. Организация, по словам родителей, несмотря на название, далека от спорта. Выигрывает тендеры и занимается вакцинацией населения от клещевого энцефалита. В свободное от вакцинации время помещения пустуют, детей туда не пускают. Это и возмутило тренера и родителей. Сам Пушница устранился от внутреннего конфликта в клубе, расстроен, но ситуацию не комментирует, лежит в больнице.

В результате неугодному тренеру устроили травлю. Сначала на Султанова написали заявление, что он бьет воспитанников. Но факты не подтвердились. Потом понизили зарплату до 6 тысяч рублей. Потом уволили. А накануне пришедших на тренировку детей не пустили в клуб. На летние сборы на этой неделе они не поедут.

В омском депспорта уже прокомментировали ситуацию. Тренеру и его 200 воспитанникам предложили перебраться в помещение в клуб «Юность». Но этот вариант устраивает далеко не всех. Детям теперь придется ездить, а не ходить на тренировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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