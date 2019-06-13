Омичи пожаловались, что их детей выгоняют из спортшколы из-за конфликта тренера и руководства
Судя по всему конфликт между тренером спортшколы имени Пушницы Мухтаном Султановым и замдиректора клуба Вадимом Дубинецким тянулся уже какое-то время. В итоге преподавателя дзюдо и самбо уволили, а на двери клуба повесили замок. Родители юных спортсменов встали на защиту тренера. О ситуации рассказала мама одного из подростков, занимающихся в секции, журналист Наталья Граф.
– По словам родителей, между тренером Султановым и замдиректора клуба Дубинецким произошел конфликт. Ребятишки были вынуждены тренироваться в маленьком зале, практически вповалку. Места нет, а желающих очень много. Ведь секция абсолютно бесплатная, – рассказывает Наталья Граф. – На остальных площадях размещается организация Центр борьбы - клуб Динамо, где учредителями выступают Валерий Дубинецкий и его сын. Организация, по словам родителей, несмотря на название, далека от спорта. Выигрывает тендеры и занимается вакцинацией населения от клещевого энцефалита. В свободное от вакцинации время помещения пустуют, детей туда не пускают. Это и возмутило тренера и родителей. Сам Пушница устранился от внутреннего конфликта в клубе, расстроен, но ситуацию не комментирует, лежит в больнице.
В результате неугодному тренеру устроили травлю. Сначала на Султанова написали заявление, что он бьет воспитанников. Но факты не подтвердились. Потом понизили зарплату до 6 тысяч рублей. Потом уволили. А накануне пришедших на тренировку детей не пустили в клуб. На летние сборы на этой неделе они не поедут.
В омском депспорта уже прокомментировали ситуацию. Тренеру и его 200 воспитанникам предложили перебраться в помещение в клуб «Юность». Но этот вариант устраивает далеко не всех. Детям теперь придется ездить, а не ходить на тренировки.
ИСТОЧНИК KP.RU