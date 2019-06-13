Внешнеторговый оборот Омской области в 2018 году превысил 1 млрд долларов

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-13T10:51:23+03:00

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Сегодня губернатор Александр Бурков выступил перед Законодательным собранием с отчетом о работе областного правительства в прошлом году. Глава региона сообщил, что в 2018 году объем внешнеторгового оборота превысил 1 млрд долларов. Такого показателя удалось достичь впервые за последние четыре года.

- Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из более чем 90 стран, - прокомментировал руководитель Прииртышья. - Усилено направление по торговым операциям с Китаем. Мы продолжаем практику создания торговых домов Омской области».

В 2018 году бизнесмены наладили поставки местной продукции в центральные и южные провинции Китая.

- Главным международным событием региона в 2019 году станет XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств, - отметил Александр Бурков. - Это межгосударственная площадка, направленная на развитие сотрудничества регионов России с Казахстаном. Для нас организация столь важного события – не только большая ответственность, но и возможность продемонстрировать потенциал нашего региона и гостеприимство наших жителей.

По информации облправительства, омский региональный Центр поддержки экспорта занял третье место среди субъектов Российской федерации (по оценке Российского экспортного центра). В его активе – заключение 57 экспортных контрактов субъектов малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU