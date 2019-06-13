Следком: пропавший после похода в бар "Доски" омский студент утонул

СЕГОДНЯ 10:36 2019-06-13T10:41:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В областном управлении Следственного Комитета сообщили подробности об исчезновении 18-летнего студента ОмГУПС. По версии силовиков, он, вероятнее всего, погиб в результате несчастного случая.

Напомним, первокурсник пропал в ночь с 25 на 26 мая. В последний раз молодого человека видела около двух часов ночи, когда он вышел из бара «Доски» и пошел в направлении реки Омь. Тело омича нашли 10 июня в нескольких километрах от Чернолучье на берегу Иртыш.

В следкоме прокомментировали: телесных повреждений на теле не было, а предварительная причина смерти - утопление. Следователи считают, что студент ночью мог оступиться и упасть с берега в воду. По словам очевидцев, парень перед исчезновением изрядно выпил.

- Рассматриваются и другие версии, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU