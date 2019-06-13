2019-06-13T10:32:24+03:00
Общество

Омичкам, устроившим акробатические трюки посреди оживленной трассы, грозит штраф

Девушки высунулись из окон машины, ехавшей на полном ходу [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Не самый безопасный способ получить дозу адреналина выбрали три омички. Девушки почти наполовину высунулись из окон машины, ехавшей накануне по улице Лукашевича в сторону городка Нефтяников. При этом водитель одной рукой придерживал за ногу одну из любительниц экстрима, а второй рулил. Видео происходящего попало в социальные сети.

– После знака по ограничению скорость увеличивается моментально до 75-78 км, поток несется, и в это время сразу под виадуком, вторая проделывает, как ей кажется, крутой трюк, прогибается практически до асфальта, – негодует один из очевидцев, ехавших на соседней машине. – И этот концерт длился в течение всего маршрута по мосту и до перекрестка на проспекте Королева, пока они не свернули в сторону «Химика».

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, после этого инцидента уже начата проверка. Девушкам за опасные трюки на дороге может грозить штраф.

Девушки вылезли из машины, Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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