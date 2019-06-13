Рост объема инвестиций в Омской области достиг максимальных 10%

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-13T11:26:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В отчете о деятельности областного правительства губернатор региона Александр Бурков уделил особое внимание вопросам развития экономики в Омской области. Несмотря на общее снижение объемов промышленного производства на 2%, в ряде отраслей наблюдалась положительная динамика развития

- Важно отметить, что производство нефтепродуктов, которое имеет весомую долю в промышленности региона, в прошлом году выросло почти на 5%, при этом по России рост всего на 1,8%, - отметил в своем выступлении Александр Бурков. - Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств вырос более чем на 20%. По показателю отгрузки мы – вторые в Сибири и находимся в двадцатке лучших по России.

Также губернатор отметил, что объем инвестиций в основной капитал в 2018 году увеличился на 10%. Такого увеличения не было последние 6 лет, с 2013 года.

- Это главный индикатор деловой активности. Наибольший рост показали столь важные для нас отрасли, как сельское хозяйство и промышленное производство, - подчеркнул Александр Бурков.

ИСТОЧНИК KP.RU