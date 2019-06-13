2019-06-13T10:25:50+03:00
Общество

В 2018 году омским семьям с детьми выплатили пособия на сумму 3 млрд рублей

Губернатор Александр Бурков рассказал, как власти решают проблему сокращения численности населения в области
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Глава региона отметил увеличение продолжительности жизни омичейГлава региона отметил увеличение продолжительности жизни омичейФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Сегодня, 13 июня, в областном Законодательном собрании с отчетом о деятельности правительства в 2018 году выступил губернатор Александр Бурков. Глава региона в своей речи обозначил перспективные задачи. Одна из них - побороть сокращение населения.

- Задача областного правительства – заблаговременно принимать комплекс действенных мер. Мы видим, что приложенные в прошлом году усилия дают положительный эффект, - подчеркнул Александр Бурков. - Более полутора тысяч семей в 2018 году стали многодетными. По сравнению с предыдущим годом увеличилась доля третьих и последующих рождений. А всего у нас более 29 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 97 тысяч детей.

Напомним, в прошлом году была введена ежемесячная денежная выплата семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Сегодня ее получают 3 700 семей. Чиновники выдали 3,5 тысячи сертификатов областного семейного капитала, более 2 тысяч омских семей уже воспользовались ими для улучшения жилищных условий, газификации дома или оплаты образования своих детей.

- Семьям с детьми выплачено на полмиллиарда больше пособий, чем в 2017 году. Общая сумма составила более 3 миллиарда рублей, - сообщил депутатам Заксобрания губернатор.

Он также привел статистические данные: в 2018 году в Прииртышье появилось на свет 21 300 детей. Это на 1 300 меньше, чем годом ранее. При этом снижение рождаемости замедлилось почти в 3 раза.

Глава региона отметил еще одну позитивную тенденцию - увеличение продолжительности жизни омичей:

- В 2018 году она составила 72 года, с увеличением почти на полгода. Это действительно хороший показатель. Однако напомню, что цель к 2030 году в Указе Президента – 80 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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