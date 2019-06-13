2019-06-13T11:23:39+03:00
Общество

Омская область вошла в топ-15 регионов по уровню расходов на соцподдержку населения

В нашем регионе около 80 видов финансовой поддержки
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Омская область вошла в топ-15 регионов по уровню расходов на соцподдержку населенияОмская область вошла в топ-15 регионов по уровню расходов на соцподдержку населенияФото: Мария ЛЕНЦ
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Губернатор Омской области Александр Бурков на сегодняшнем расширенном заседании Законодательного собрания рассказал о том, что в приоритете действий регионального правительства – социальная поддержка и обеспечение условий для активного долголетия и здоровой жизни граждан старшего поколения. Именно поэтому у нас в регионе сейчас представляют около 80 видов финансовой поддержки, из них 40 видов финансируются только из областного бюджета.

- Несмотря на «тяжелый бюджет» в прошлом году в нашей области сохранился высокий уровень социальной поддержки населения – 80 видов, 40 из которых финансируются исключительно из областного бюджета, - отметил Александр Бурков. - Общие расходы на эти цели составили более 10 млрд. рублей, из которых 7,5 – областные. По доле социальных расходов Омская область заняла 15 место среди 85 регионов.

В области за 2018 год отремонтировали 8 государственных учреждений социального обслуживания и открыли 4 новых частных пансионата для пожилых людей и инвалидов на 150 мест. Более 200 тысяч человек пользуются услугами комплексных центров

ИСТОЧНИК KP.RU

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