В «Авангард» прочат молодого игрока из НХЛ
По предварительным данным, в сезоне 2019-2020 годов ряды «Авангарда» пополнит молодой нападающий из НХЛ Никита Щербак. СМИ сообщают, что контракт с ним уже подписан, но до 1 июля по условиям объявлять об этом нельзя.
– У Никиты совсем уж не задался прошедший сезон, но он по своим задаткам вполне способен выйти на серьезные роли в КХЛ. В сезоне-2017/18 в бедственном «Лавале», на тот момент худшем клубе АХЛ, он набирал больше очка за матч и имел вменяемый показатель полезности («-2»), став четвертым бомбардиром «Ракет», при том что провел меньше половины сезона. У Хартли он получит кучу столь необходимой ему практики, – пишет «Спорт-Экспресс».
ИСТОЧНИК KP.RU