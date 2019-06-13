2019-06-13T09:44:17+03:00
Спорт

В «Авангард» прочат молодого игрока из НХЛ

По данным СМИ, контракт с Никитой Щербаком уже подписан, но в клубе эту информацию пока не обнародуют
Анна МИКУЛА
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Фото: instagram.comФото: instagram.com
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По предварительным данным, в сезоне 2019-2020 годов ряды «Авангарда» пополнит молодой нападающий из НХЛ Никита Щербак. СМИ сообщают, что контракт с ним уже подписан, но до 1 июля по условиям объявлять об этом нельзя.

– У Никиты совсем уж не задался прошедший сезон, но он по своим задаткам вполне способен выйти на серьезные роли в КХЛ. В сезоне-2017/18 в бедственном «Лавале», на тот момент худшем клубе АХЛ, он набирал больше очка за матч и имел вменяемый показатель полезности («-2»), став четвертым бомбардиром «Ракет», при том что провел меньше половины сезона. У Хартли он получит кучу столь необходимой ему практики, – пишет «Спорт-Экспресс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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