2019-06-13T09:21:44+03:00
Общество

В Омске беременная женщина зарезала собутыльника ножом

Ей могут дать 16 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске беременная женщина зарезала собутыльника ножомВ Омске беременная женщина зарезала собутыльника ножомФото: Иван ВИСЛОВ
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Компания из четверых омичей, среди которых и была беременная омичка, решили устроить застолье. Омичка с тремя своими собутыльниками заметила у их общего знакомого дорогой телефон и деньги, которые они решили присвоить.

- Для этого они под предлогом проводить мужчину до дома проследовали в безлюдное место. Находясь вблизи дома № 26 по улице Серова в г. Омске, молодые люди избили потерпевшего, похитили телефон, деньги в сумме 1,5 тыс. рублей и другие вещи. Затем девушка совершила убийство потерпевшего, используя нож, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Когда преступление раскрыли, двое мужчин своей вины не признали. На суде они сказали, что к преступлению непричастны, свалив всю вину на девушку. Однако по требованию прокурора им может грозить 7 и 7,5 лет тюрьмы за разбойное нападение. Девушке, которая к окончанию следствия уже родила, требуют 16 лет тюрьмы с ограничением свободы на 2 года. Судьба всех подсудимых решится в конце июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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