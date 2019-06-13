В Омске легковушка влетела в трактор

СЕГОДНЯ 08:48 2019-06-13T08:48:28+03:00

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О необычной аварии, которая произошла сегодня утром под Омском, рассказали очевидцы в социальных сетях. Там на трассе легковушка на всей скорости врезалась в трактор. Как видно на фото с места аварии, легковушка марки «КИА» от удара получила серьезные повреждения – нее полностью разбита передняя часть. О состоянии ее водителя и пассажиров пока ничего неизвестно.

Иномарка сильно разбитаФото: vk.com

Трактор от столкновения тоже получил повреждения – у него также повреждена передняя часть, вывернуты колеса. На место аварии выехали сотрудники МЧС, медики и инспекторы ДПС. Они и будут устанавливать все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU