СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-13T08:03:50+03:00

В Омске трамвай сошел с рельсов и выехал на тротуар Фото: vk.com

Все произошло на улице 3-я Транспортная [фото]

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром на улице 3-я Транспортная с рельсов сошел трамвай. Омичи сфотографировали вылетевший на тротуар трамвай и поделились фотографиями в социальных сетях.

Судя по фотографиям, трамвай сильно отклонился от курса , большая его часть оказалась на тротуаре. Многие омичи в комментариях предположили, что все произошло из-за поломки трамвая или изношенности рельсов.

- Инцидент произошел из-за уширения пути. Через 46 минут момент вагон вернули на рельсы, движение восстановлено, - сообщили в городской администрации.

По счастливой случайности, на тротуаре никого из прохожих не оказалось, пассажиры трамвая также не пострадали в аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU