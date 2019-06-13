В Омске трамвай сошел с рельсов и выехал на тротуар
Сегодня утром на улице 3-я Транспортная с рельсов сошел трамвай. Омичи сфотографировали вылетевший на тротуар трамвай и поделились фотографиями в социальных сетях.
Судя по фотографиям, трамвай сильно отклонился от курса , большая его часть оказалась на тротуаре. Многие омичи в комментариях предположили, что все произошло из-за поломки трамвая или изношенности рельсов.
- Инцидент произошел из-за уширения пути. Через 46 минут момент вагон вернули на рельсы, движение восстановлено, - сообщили в городской администрации.
По счастливой случайности, на тротуаре никого из прохожих не оказалось, пассажиры трамвая также не пострадали в аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU