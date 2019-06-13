В Омск приедет петербургский «Театр на Васильевском»

СЕГОДНЯ 07:53 2019-06-13T08:09:21+03:00

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В начале июля омских театралов ждет настоящий праздник. Сезон закрыт, но в наш город приедут гости из Санкт-Петербурга - «Театр на Васильевском». Артисты из Северной столицы привезут в наш город постановки по классическим произведениям.

В афише гастролей спектакли «Мещане» Максима Горького, «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя, «Бесприданница» по произведению Александра Островского, «Идиот» по роману Федора Достоевского и «Долгий рождественский обед» лауреата Пулитцеровской премии Торнтона Уайлдера.

– «Театр на Васильевском» для нас – не просто коллеги, а добрые друзья, - рассказали в омском драмтеатре. – Здесь играют прекрасные артисты, в том числе и те, кто блистал на омской сцене. Мы рады, что омичи смогут вновь увидеть на родной сцене Алексея Манцыгина и, конечно же, Юрия Леонидовича Ицкова. В афише гастролей – интересные, разнообразные спектакли, признанная классика.

Гастроли «Театра на Васильевском» на сцене Омского государственного академического театра драмы пройдут с 1 по 5 июля. Билеты на можно приобрести в кассах города или на сайте omskdrama.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU