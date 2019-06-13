2019-06-13T07:48:48+03:00
Общество

В Омске «бизнесмен» украл у пенсионера 230 тысяч, оставив взамен «билеты банка приколов»

Его будут судить
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске «бизнесмен» украл у пенсионера 230 тысячВ Омске «бизнесмен» украл у пенсионера 230 тысячФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Самарской области приехал в Омск и решил обмануть здесь пенсионера. Сидя в машине, он увидел 77-летнего мужчину и пригласил его сесть в автомобиль. Там он представился предпринимателем и попросил одолжить ему около 300 тысяч рублей. Взамен он отдал пенсионеру сверток с деньгами, а все махинации объяснил особенностями расчетов в предпринимательской деятельности.

- Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений мужчины, пожилой человек снял с банковских карточек денежные средства в сумме 230 тыс. рублей, которые передал фигуранту дела. В дальнейшем, потерпевший обнаружил, что денежные средства номиналом 1,6 млн рублей являются сувенирными, после чего обратился в полицию, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Мошенника нашли и завели на него уголовное дело. Сейчас его заключили под стражу, а дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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