Из-за пожара в лесничестве Омской области горело деревьев на 4,5 млн

СЕГОДНЯ 07:45 2019-06-13T07:45:55+03:00

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Инцидент произошел в мае в Большеатмасском лесничестве. Из-за неосторожного обращения с огнем начался серьезный пожар, который уничтожил 40, 4 гектара леса на общую сумму 4,5 млн рублей. Причастные к происшедшему устанавливаются.

– По данному факту по результатам доследственной проверки дознавателем Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нововаршавскому и Черлакскому районов ГУ МЧС России по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если они причинили крупный ущерб), – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU