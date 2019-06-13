2019-06-13T07:45:55+03:00
Общество

Из-за пожара в лесничестве Омской области горело деревьев на 4,5 млн

После ЧП возбудили уголовное дело
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в мае в Большеатмасском лесничестве. Из-за неосторожного обращения с огнем начался серьезный пожар, который уничтожил 40, 4 гектара леса на общую сумму 4,5 млн рублей. Причастные к происшедшему устанавливаются.

– По данному факту по результатам доследственной проверки дознавателем Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нововаршавскому и Черлакскому районов ГУ МЧС России по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если они причинили крупный ущерб), – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске трамвай сошел с рельсов и выехал на тротуар
В Омск приедет петербургский «Театр на Васильевском»
В Омске «бизнесмен» украл у пенсионера 230 тысяч, оставив взамен «билеты банка приколов»
Рыбак из Омска выловил в Иртыше черепаху
Омский "Мостовик" сменил название и уже вовсю работает
В Омске ищут пропавшего 16-летнего подростка
Вместо метро омичи получат новые дороги
Под Омском на переходе сбили 10-летнюю девочку
Губернатор поздравил омичей с Днем России: "Верьте в себя и свою Родину!"
В Омске объявили штормовое предупреждение
Жену пропавшего бизнесмена Кулешова позвали на телешоу Малахова
В Омске нашли мертвым студента, пропавшего после похода в бар Doski
Омские автобусы будут высаживать пассажиров на новом месте
Сервис по записи в омские детсады переехал
В Омске до конца недели установится по-осеннему прохладная и дождливая погода
Омичей удивил питон на городском пляже
В Омске школьница украла у таксиста сумку и прокутила деньги в кино
Volkswagen – официальный автомобиль Сборной России по футболу
Стали известны первые результаты ЕГЭ омских школьников
Омич, пытавшийся остановить автомобиль, погиб под колесами своей машины
В Омске задержали несколько тонн опасных абрикосов и персиков
В Омске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек
Ребенок, выпавший из окна в Омске, скончался в больнице