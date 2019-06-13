Рыбак из Омска выловил в Иртыше черепаху

СЕГОДНЯ 07:08 2019-06-13T07:08:53+03:00

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Фотографией необычного для Омска улова поделился рыбак, который ловил рыбу на Иртыше накануне. Вместо рыбы он выловил из реки тропическую черепаху.

- Всем привет. Вот такой вот улов сегодня был у меня. Видимо выбросил кто-то. Иртыш, - написал омич в социальных сетях.

В комментариях омичи гадают, как черепаха могла оказаться в Иртыше. Для ее комфортного обитания температура воды должна быть достаточно высокой, в суровых сибирских условиях она выжить не смогла бы. Омичи сделали вывод, что черепаху кто-то выбросил специально, причем произошло это совсем недавно. По всей видимости, домашний питомец надоел, и от него решили избавиться таким способом. Рыбак сообщил, что отдал черепаху в хорошие руки.

ИСТОЧНИК KP.RU