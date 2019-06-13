Омский "Мостовик" сменил название и уже вовсю работает

СЕГОДНЯ 06:44 2019-06-13T06:44:44+03:00

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На прошлой неделе губернатор Александр Бурков заявил о том, что омский "Мостовик" собираются возродить. Но, как оказалось, новое предприятие уже вовсю работает.

Напомним, несколько лет назад крупнейший налогоплательщик нашего региона - НПО "Мостовик" - был признан банкротом, на генерального директора Олега Шишова завели уголовные дела за растрату, мошенничество, неуплату налогов. Известного строителя приговорили к 4 годам колонии, и нынешней весной выпустили условно-досрочно.

Сейчас, как сообщают омские СМИ, Олег Шишов выступает в роли советника в возрожденной компании. Она была зарегистрирована в Москве под названием ООО "Мост" и уже несколько месяцев работает в нашем городе.

Учредителями предприятия являются ООО «Аукцион» и ООО «СТА-КАПИТАЛ», 5% доли принадлежат ООО «Лидер», которым владеет Аделина Шишова. Генеральный директор "Моста" - 37-летний выпускник факультета СибАДИ «Автомобильные дороги и мосты» Денис Ходяков. Главным инженером значится Александр Литвин, ранее работавший заместителем у Олега Шишова.

ИСТОЧНИК KP.RU