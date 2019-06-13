В Омске ищут пропавшего 16-летнего подростка
Родственники Шелкова Луки обратились в полицию, когда подросток не пришел домой. 16-летний школьник ушел из дома по улице 5-я Линия накануне днем и не вернулся. Родители не смогли с ним связаться – сотовый подростка отключен.
- Приметы парня: на вид 16 лет, рост 170 см. Телосложение плотное, волосы короткие темные. На момент ухода был одет в спортивные брюки светло-серого цвета, белую футболку, кроссовки, кепку красного цвета. При себе – черный рюкзак, - сообщили в пресс-службе полиции.
Сейчас полицейские опрашивают его друзей и знакомых, проверяют все места, где бы он мог появиться. Всех, кто видел школьника, просят сообщить по телефонам: 79-34-02 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU