2019-06-13T06:29:51+03:00
Общество

Вместо метро омичи получат новые дороги

Ксения УГЛАНОВА
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Фото: pikabu.ruФото: pikabu.ru
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Омские власти сообщили о своих планах на территории, которая освободится после консервации недостроенного метро: чтобы разгрузить уличные заторы, в городе построят 6-полосную магистраль. Об этом заявил технический директор Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений Владимир Плеханов в эфире программы «В частности» Первого городского канала.

- По станции «Библиотека имени Пушкина» проектом планировки предусмотрен правый съезд с улицы Орджоникидзе на улицу Красный Путь. Сейчас мы занимаем этот съезд строительной площадкой. Осенью мы площадку освобождаем, а город сможет заниматься разгрузкой этого узла. По станции «Заречная», по градостроительным документам, продолжается шестиполосная дорога. Дороги по улице Конева становятся местными проездами.

Добавим, что часть стройплощадки, где возводили станцию «Кристалл», предполагается использовать под новую развязку - магистраль, которая разгрузит Левый берег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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