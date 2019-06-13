2019-06-13T03:58:43+03:00
Происшествия

Под Омском на переходе сбили 10-летнюю девочку

Ее увезли в больницу [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Под Омском на переходе сбили 10-летнюю девочкуПод Омском на переходе сбили 10-летнюю девочкуФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Страшная авария случилась накануне днем на трассе «Омск-Русская Поляна. В районе 17 километра, где движение довольно интенсивное, 10-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несмотря на то, что переход в этом месте достаточно большой, с нанесенной разметкой, водитель «Лады» не заметил школьницу. 59-летний водитель на всей скорости сбил ребенка.

- В результате ДТП девочка 2009 г.р., доставлена в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины происшествий будут установлены в ходе проверки, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске трамвай сошел с рельсов и выехал на тротуар
В Омск приедет петербургский «Театр на Васильевском»
В Омске «бизнесмен» украл у пенсионера 230 тысяч, оставив взамен «билеты банка приколов»
Из-за пожара в лесничестве Омской области горело деревьев на 4,5 млн
Рыбак из Омска выловил в Иртыше черепаху
Омский "Мостовик" сменил название и уже вовсю работает
В Омске ищут пропавшего 16-летнего подростка
Вместо метро омичи получат новые дороги
Губернатор поздравил омичей с Днем России: "Верьте в себя и свою Родину!"
В Омске объявили штормовое предупреждение
Жену пропавшего бизнесмена Кулешова позвали на телешоу Малахова
В Омске нашли мертвым студента, пропавшего после похода в бар Doski
Омские автобусы будут высаживать пассажиров на новом месте
Сервис по записи в омские детсады переехал
В Омске до конца недели установится по-осеннему прохладная и дождливая погода
Омичей удивил питон на городском пляже
В Омске школьница украла у таксиста сумку и прокутила деньги в кино
Volkswagen – официальный автомобиль Сборной России по футболу
Стали известны первые результаты ЕГЭ омских школьников
Омич, пытавшийся остановить автомобиль, погиб под колесами своей машины
В Омске задержали несколько тонн опасных абрикосов и персиков
В Омске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек
Ребенок, выпавший из окна в Омске, скончался в больнице