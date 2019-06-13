Под Омском на переходе сбили 10-летнюю девочку
Ее увезли в больницу [фото]
Под Омском на переходе сбили 10-летнюю девочкуФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Страшная авария случилась накануне днем на трассе «Омск-Русская Поляна. В районе 17 километра, где движение довольно интенсивное, 10-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несмотря на то, что переход в этом месте достаточно большой, с нанесенной разметкой, водитель «Лады» не заметил школьницу. 59-летний водитель на всей скорости сбил ребенка.
- В результате ДТП девочка 2009 г.р., доставлена в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины происшествий будут установлены в ходе проверки, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU