2019-06-12T13:54:24+03:00
Общество

Губернатор поздравил омичей с Днем России: "Верьте в себя и свою Родину!"

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Фото: портал "Омская губерния"Фото: портал "Омская губерния"
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Сегодня, 12 июня, омичи празднуют День России. На Любинском проспекте проходит форум «Россия – это я!». Масштабный праздник собрал представитей из всех 32 областных районов. Национально-культурные объединения Прииртышья во главе с представителями Омского Дома Дружбы и представители народов, проживающих на территории области, прошли колонной по центру города. В акции приняло участие в общей сложности около 2 тысяч человек. Парад встречали губернатор Александр Бурков, мэр Омска Оксана Фадина, другие официальные лица.

Глава области поприветствовал собравшихся со сцены и поздравил омичей с прздником:

- Это важный день для каждого из нас и нашей многонациональной Родины, которая живет в мире и благополучии. Родина – это не просто та страна, в которой мы живем, это страна, которая живет в нас. Так сказал Булат Окуджава. Я родился в Советском Союзе, и мы, будучи пионерами, комсомольцами, чувствовали себя патриотами своей Родины. После распада СССР слово стало непопулярным. Но я убежден, это - великое слово. Я считаю патриотами тех, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане, а сейчас в Сирии. Каждый, кто стоит у станка, работает в поле, преподает в школе,-патриоты своей страны. Я желаю всем, особенно молодёжи, верить в первую очередь в себя и верить в свою Родину. Счастья, благополучия, мирного неба над Россией.

На большом баннере «Россия – это я!» каждый желающий мог оставить свое личное поздравление землякам. Александр Бурков написал: «Верим в себя и великую Россию!»

Напомним, форум будет проходить сегодня на Любинском проспекте до конца дня. Здесь омичей ждут разнообразные локации: ярмарка народных промыслов, мастер-классы по старинным ремеслам, дегустация национальных блюд, игры и танцы. В рамках «Фестиваля узбекского плова» жителям предстоит попробовать 50 килограммов этого блюда.

Всего в мероприятиях , посвященных Дню России, в регионе на данный момент приняло около 27 тысяч жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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