В Омске нашли мертвым студента, пропавшего после похода в бар Doski
Его тело обнаружили на берегу Иртыша
Молодого человека искали больше двух недель
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Накануне стало известно, что на берегу Иртыша нашли тело молодого человека. Им оказался 18-летний студент первого курса ОмГУПС Виктор Марченко, который пропал больше двух недель назад - в ночь с 25 на 26 мая. Парень вышел из бара Doski и направился к набережной Оми. Больше его никто не видел.
Виктора искали, и областной Следственный комитет возбудил дело по статье "Убийство". По факту найденного в Омском районе тела в ведомстве прокомментировали коротко:
- На теле видимых следов насильственной смерти не обнаружено.
Не исключено, что студент погиб в результате несчастного случая или суицида.
ИСТОЧНИК KP.RU