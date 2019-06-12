Сервис по записи в омские детсады переехал
В пресс-службе омской мэрии сообщили: сервис по записи малышей в детские сады переехал на новый ресурс. Сейчас поставить ребенка в очередь в дошкольное учреждение можно на портале "Омская губерния", по электронному адресу pgu.omskportal.ru. Заявление нужно подать в разделе "Запись в детский сад".
Чиновники пообещали, что услуга стала "еще более доступной и удобной для родителей".
Напомним, как ранее писал сайт "Комсомольская правда", этой осенью для деток в возрасте до трех лет выделят почти 500 дополнительных мест. В 23 детских садах города откроют 24 группы. На эти цели из бюджетов города и области направят более 26 миллионов рублей. Власти также планируют построить четыре новых дошкольных учреждения на 538 мест.
ИСТОЧНИК KP.RU