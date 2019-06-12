В Омске до конца недели установится по-осеннему прохладная и дождливая погода

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-12T08:03:32+03:00

Небо будет пасмурным, и практически каждый день синоптики прогнозируют осадки различной интенсивности - от небольших дождей до ливней. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Сегодня омичи празднуют День России, и погода жителям региона благоволит: на день синоптики передают 23 градуса тепла. Завтра, 13 июня, в городе и области будет так же тепло. Ожидаются переменная облачность и небольшие осадки.

В конце рабочей недели в Омск придут похолодание и дожди. По данным открытых интернет-источников, ближайшие дни воздух днем будет прогреваться только до отметки 15-16 градусов выше нуля. Небо будет пасмурным, и практически каждый день синоптики прогнозируют осадки различной интенсивности - от небольших дождей до ливней.

По данным gismeteo.ru:

13 июня, четверг: +14...+22, переменная облачность, небольшой дождь

14 июня, пятница: +10...+13, облачно

15 июня, суббота: +9...+13, пасмурно

16 июня, воскресенье: +9...+14, пасмурно, небольшой дождь

17 июня, понедельник: +8...+16, пасмурно, небольшой дождь

ИСТОЧНИК KP.RU