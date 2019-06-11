В Омске школьница украла у таксиста сумку и прокутила деньги в кино
В Омске таксист пострадал от рук 15-летней школьницы. Как сообщили в областном УМВД, извозчик доставил девочку и ее подругу от Левобережного рынка до кинотеатра «Кристалл», а после этого заметил, что с заднего сиденья исчезла борсетка, в которой лежали деньги и документы.
Ущерб водитель оценил в 3 300 рублей. Личность юной преступницы полицейские выяснили по отпечаткам пальцев. Когда к школьнице пришли силовики, она созналась в краже. Подросток рассказала: паспорт с водительскими правами выбросила в мусорный бак, а деньги потратила в кафе и кино.
На нечестного на руку ребенка завели уголовное дело. Школьнице грозит до двух лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU