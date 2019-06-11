2019-06-11T14:48:14+03:00
Происшествия

В Омске школьница украла у таксиста сумку и прокутила деньги в кино

На 15-летнюю девочку завели уголовное дело
Ксения УГЛАНОВА
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Подростку грозит реальный срокПодростку грозит реальный срокФото: Евгения ГУСЕВА
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В Омске таксист пострадал от рук 15-летней школьницы. Как сообщили в областном УМВД, извозчик доставил девочку и ее подругу от Левобережного рынка до кинотеатра «Кристалл», а после этого заметил, что с заднего сиденья исчезла борсетка, в которой лежали деньги и документы.

Ущерб водитель оценил в 3 300 рублей. Личность юной преступницы полицейские выяснили по отпечаткам пальцев. Когда к школьнице пришли силовики, она созналась в краже. Подросток рассказала: паспорт с водительскими правами выбросила в мусорный бак, а деньги потратила в кафе и кино.

На нечестного на руку ребенка завели уголовное дело. Школьнице грозит до двух лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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