2019-06-11T12:03:27+03:00
Происшествия

Омич, пытавшийся остановить автомобиль, погиб под колесами своей машины

Все случилось в Полтавском районе
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич, пытавшийся остановить автомобиль, погиб под колесами своей машиныОмич, пытавшийся остановить автомобиль, погиб под колесами своей машиныФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Необычная авария случилась сегодня утром в Полтавском районе Омской области. Все произошло на дороге Бакбасар-Азово-Шербакуль-Полтавка.

На дороге у водителя машины марки «ВАЗ-2110» что-то произошло, и его машина стала съезжать в кювет. Он успел выскочить из машины и попытался остановить ее, встав впереди. По всей видимости, он не хотел, чтобы машина опрокинулась прямиком в болото на обочине дороги. Однако машина наехала на него, и водитель скончался на месте от полученных травм.

- По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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