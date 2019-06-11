2019-06-11T11:30:43+03:00
Общество

В Омске задержали несколько тонн опасных абрикосов и персиков

У них не было необходимых документов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске задержали несколько тонн опасных абрикосов и персиковВ Омске задержали несколько тонн опасных абрикосов и персиковФото: с сайта управления Россельхознадзора по Омской области.
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На пунктах пропуска вблизи МАПП «Ольховка», ДАПП «Невольное», ДАПП «Одесское» сотрудники Россельхознадзора вместе с пограничниками задержали сразу пять партий с овощами и фруктами, которые везли в Омск и Новосибирск из Казахстана. Когда специалисты стали смотреть документы, они обнаружили там множество неточностей.

- На две партии яблок, общим весом 38 тонн, партию персиков, весом 10 тонн, а также партию персиков, абрикосов и перца свежего, общим весом 1,4 тонн, предъявлены недействительные фитосанитарные сертификаты (незаверенные исправления и удаления, противоречивая информация и неполные сведения о перевозимой продукции), - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

За отсутствие документов и неточные данные в них перевозчиков оштрафовали, а фуры с овощами и фруктами вернули в Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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