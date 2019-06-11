2019-06-11T11:00:53+03:00
Происшествия

В Омске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек

Там загорелся балкон
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человекВ Омске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человекФото: vk.com
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Пожар случился на балконе многоэтажки по улице Степанца на Левом берегу. Жильцы квартиры заметили дым на балконе и вызвали спасателей. С огнем им удалось справится буквально за 15 минут.

Однако из-за сильного дыма и угрозы распространения пламени жителям дома пришлось эвакуироваться. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, 20 жителей подъезда эвакуировались самостоятельно.

Известно, что пожар случился на балконе, горел мусор площадью 1 квадратный метр. В тушении пожара задействовали 5 машин и 22 человека. Точная причина пожара пока неизвестно, однако предположительно, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем, возможно, брошенный кем-то окурок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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